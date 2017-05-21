Алонсо: я не выжал максимум из машины

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо прокомментировал итоги первого дня квалификации гонки «500 миль Индианаполиса», в ходе которой ему удалось занять седьмое место и получить шанс побороться за суперпоул.

«Я мог улучшить время на круге, я не выжал из машины максимум. Я продолжаю учиться, завтра я буду быстрее. Команда сделала фантастическую работу, дав мне машину, которая могла ехать на такой скорости (230,034 мили в час), но я не показал максимума на третьем и четвёртом круге. С точки зрения настроек мы, вероятно, можем предпринять небольшие шаги, которые сделают прохождение дистанции ещё более комфортным.

Если бы до квалификации мне сказали, что я попаду в первую девятку, то я бы не поверил в это.Не потому что я не верю в себя, просто тут необходимо, чтобы много элементов сложились воедино. Тут и ветер, и конфигруация, к тому же погодные условия сегодня менялись на каждом круге. Завтра мы попытаемся быть ещё быстрее", — приводит слова испанца Autosport.