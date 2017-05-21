Кайл Буш — победитель «Гонки всех звёзд» в NASCAR

Кайл Буш стал победителем внезачётной «Гонки всех звёзд» в NASCAR, которая прошла в Шарлотт. Второе место досталось Кайлу Ларсону, тройку лучших замкнул Джимми Джонсон. Это соревнование, обычно, предшествует самой длинной гонке в календаре — Шарлотт 600.

NASCAR. All-Star Race. Шарлотт.

1. Кайл Буш (Toyota)

2. Кайл Ларсон (Chevrolet)

3. Джимми Джонсон (Chevrolet)

4. Курт Буш (Ford)

5. Джемми Макмюррей (Chevrolet)

6. Кевин Харвик (Ford)

7. Чейз Эллиотт (Chevrolet)

8. Джои Логано (Ford)

9. Брэд Кезеловски (Ford)

10. Дэнни Хэмлин (Toyota)