У Бурде диагностированы множественные переломы костей таза и перелом бедра

Экс-пилот Формулы-1 Себастьен Бурде, выступающий ныне в IndyCar за команду Dale Coyne Racing попал в серьёзную аварию на квалификации гонки «500 миль Индианаполиса», врезавшись в ограждение трассы.

Бурде попал в аварию в ходе 1-й квалификации «Инди-500» и доставлен в больницу

В больнице у француза были диагностированы множественные переломы костей таза, а также перелом правого бедра, вечером ему предстоит операция. О сроках восстановления 38-летнего гонщика ничего не сообщается.

Глава команды Dale Coyne Racing успокаивает фанатов Бурде, заявляя, что все будут ждать его выздоровления.

«Себастьен в хороших руках, и теперь мы будем ждать его выздоровления», — приводит слова Койна GPUpdate.