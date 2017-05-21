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Канделаки: выступления Квята сказываются на рейтингах трансляции

21 мая 2017, воскресенье. 12:45. Авто

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, как зависят рейтинги трансляции гонок Формулы-1 от выступления российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята.

«Рейтинги зависят не только от выступлений Квята, но надо констатировать, что когда мы выступаем лучше или выигрываем, уровень просмотров выше. Когда мы проигрываем, то рейтинги начинают падать.

Мы стараемся приучить зрителя к линейному интересу, но зависимость рейтингов просмотра Формулы-1 от результатов Квята есть. Я бы не стала применять такие эпитеты, как «очень», но когда Даниила перевели в «Торо Россо», это тоже было заметно", — рассказала Канделаки в эфире программы «100 % скорости» на радио СпортFM.

Источник: Спорт FM Сообщить об ошибке
Теги
Даниил Квят
Новости. Авто
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