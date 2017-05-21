Канделаки: у «Матч ТВ» есть права на трансляцию Формулы-1 до конца сезона-2019

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о том, на какой срок канал обладает эксклюзивными правами на показ чемпионата Формулы-1.

«У нас есть права на показ трансляций гонок 2017, 2018 и 2019 года. Мы сможем показывать все этапы, так что пока можете не беспокоиться. Говорить о новом договоре ещё рано. Сейчас у нас есть беспрецедентный контракт со спонсорами, что позволяет не просто показывать гонку, но и обеспечить качественную работу корреспондентов на самих этапах.

В этом сезоне мы планируем расширенный показ трансляций с этапов в Азербайджане, Монако и Бельгии», — рассказала Канделаки в эфире программы «100 % скорости» на радио «Спорт FM».