Состояние Хэйдена остаётся крайне тяжёлым

Состояние чемпиона MotoGP 2006 года Ники Хэйден по-прежнему остаётся крайне тяжёлым, об этом говорится на официальном сайте MotoGP.

Пилот находится в клинике «Буфалини» в Чезене (Италия), куда попал в результате травм, полученных в аварии. Сообщается, что у американца серьёзные повреждения мозга. Врачи воздерживаются от каких-либо прогнозов.

Инцидент с Хэйденом произошёл во время его тренировки на велосипеде, когда он попал в аварию с участием автомобиля. Служба спасения немедленно доставила гонщика в госпиталь.