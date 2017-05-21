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Ферстаппен установил рекорд круга на трассе Зандворт

21 мая 2017, воскресенье. 15:21. Авто

В эти выходные пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен принимает участие в гоночном фестивале, который проходит в Голландии на трассе «Зандворт». В воскресенье утром Ферстаппену удалось установить новый рекорд круга на этом треке.

Случилось это во время заездов на чемпионской машине образца 2012 года — Red Bull RB8. Новый рекорд быстрейшего времени на трассе — 1:19,511. Таким образом, голландец побил результат, установленный ещё Лукой Бадоером в 2001 году — 1:19,880.

Завершив выступление, Ферстаппен отметил, что для проведения гонки Формулы-1 на трассе в Зандворте необходимо создать ещё ряд условий.

«Если бы всё зависело от меня, то Гран-при бы уже здесь был. Это было бы очень здорово, но есть такие вещи, как бюджет и инфраструктура. Нужно ещё многое сделать, чтобы организовать здесь гонку», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

В последний раз этап Гран-при Голландии на трассе Зандворт был проведён в 1985 году, тогда победу одержал Ники Лауда.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
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Ред Булл Макс Ферстаппен
Новости. Авто
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