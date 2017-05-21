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Хорнер: «Ред Булл» взял неверное направление из-за тестов «Пирелли»

21 мая 2017, воскресенье. 18:56. Авто

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что отставание команды от лидеров сезона связано с неверным подходом к работе с шинами.

«Правила зимой существенно изменились, и по нам также ударило использование гибридной машины „Пирелли“. Несколько вещей, вокруг которых мы строили болид, впоследствии изменились. Это могло сказаться на направлении нашего развития. Не скажу, что это отбросило нас назад, но повело не в том направлении, какое следовало взять для работы с нынешними шинами. „Феррари“ и „Мерседес“ лучше интерпретировали эти факты зимой, а мы узнали о своём отставании на тестах», — цитирует Хорнера Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Кристиан Хорнер
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