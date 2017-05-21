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Гюнтер выиграл третью гонку Формулы-3 в По, Шумахер — 12-й, Мазепин — сошёл

21 мая 2017, воскресенье. 18:56. Авто

Максимиллиан Гюнтер выиграл третью гонку европейской Формулы-3 во французском городе По. Вторым финишировал Каллум Иллот. Третье место занял Ральф Арон.

Мик Шумахер финишировал 12-м. Россиянин Никита Мазепин не добрался до финиша.

Формула-3. По, Франция. Третья гонка

1. Максиммилиан Гюнтер (Prema Powerteam)

2. Каллум Иллот (Prema Powerteam) +1.952

3. Ральф Арон (HitechGP) +3.237

4. Харрисон Ньюи (Van Amersfoort Racing) +6.786

5. Джоэл Эрикссон (Motopark) +8.386

6. Фердинанд Габсбург (Carlin) +9.395

7. Тадасуке Макино (HitechGP) +11.453

8. Педро Пике (Van Amersfoort Racing) +11.979

9. Джейк Деннис (Carlin) +12.272

10. Гуань Ю Чжоу (Prema Powerteam) +17.826

12. Мик Шумахер (Prema Powerteam) +21.234

Никита Мазепин (Hitech GP) — не финишировал.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мик Шумахер Никита Мазепин Формула-3
Новости. Авто
21 мая 2017, воскресенье
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