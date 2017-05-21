Гюнтер выиграл третью гонку Формулы-3 в По, Шумахер — 12-й, Мазепин — сошёл

Максимиллиан Гюнтер выиграл третью гонку европейской Формулы-3 во французском городе По. Вторым финишировал Каллум Иллот. Третье место занял Ральф Арон.
Мик Шумахер финишировал 12-м. Россиянин Никита Мазепин не добрался до финиша.
Формула-3. По, Франция. Третья гонка
1. Максиммилиан Гюнтер (Prema Powerteam)
2. Каллум Иллот (Prema Powerteam) +1.952
3. Ральф Арон (HitechGP) +3.237
4. Харрисон Ньюи (Van Amersfoort Racing) +6.786
5. Джоэл Эрикссон (Motopark) +8.386
6. Фердинанд Габсбург (Carlin) +9.395
7. Тадасуке Макино (HitechGP) +11.453
8. Педро Пике (Van Amersfoort Racing) +11.979
9. Джейк Деннис (Carlin) +12.272
10. Гуань Ю Чжоу (Prema Powerteam) +17.826
…
12. Мик Шумахер (Prema Powerteam) +21.234
Никита Мазепин (Hitech GP) — не финишировал.