Росберг во второй раз станет отцом

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг рассказал о том, что вскоре во второй раз станет отцом. Немецкий пилот сообщил о беременности своей супруги Вивиан в «Твиттере». В 2016 году Вивиан родила дочь Алайю.

«Мы невероятно рады. Нет ничего лучше, чем создавать новую жизнь. Я наслаждаюсь своей новой жизнью, так как теперь могу проводить ещё больше времени с семьёй. Это классно, что у нас будет второй ребёнок. Я в восторге, что буду помогать Вивиан», — приводит слова Росберга Bild am Sonntag.

Росберг завершил карьеру по окончании сезона-2016.