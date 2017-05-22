ФИА будет оценивать необходимость увеличения зон DRS от трассы к трассе

Решение об увеличении зон DRS будет приниматься ФИА в этом году от трассы к трассе на индивидуальной основе, утверждает Auto Motor und Sport.

На недавнем Гран-при Испании ФИА увеличила зону DRS на 100 метров, что позитивно сказалось на ситуации с обгонами. Вопрос об увеличении зон DRS встал после того, как на Гран-при России произошёл лишь один обгон на трассе.

«ФИА хочет оценивать зоны DRS на индивидуальной основе и увеличивать их только там, где это имеет смысл», — написал корреспондент немецкого издания Михаэль Шмидт.