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ФИА будет оценивать необходимость увеличения зон DRS от трассы к трассе

22 мая 2017, понедельник. 15:05. Авто

Решение об увеличении зон DRS будет приниматься ФИА в этом году от трассы к трассе на индивидуальной основе, утверждает Auto Motor und Sport.

На недавнем Гран-при Испании ФИА увеличила зону DRS на 100 метров, что позитивно сказалось на ситуации с обгонами. Вопрос об увеличении зон DRS встал после того, как на Гран-при России произошёл лишь один обгон на трассе.

«ФИА хочет оценивать зоны DRS на индивидуальной основе и увеличивать их только там, где это имеет смысл», — написал корреспондент немецкого издания Михаэль Шмидт.

Источник: Auto Motor und Sport Сообщить об ошибке
Теги
ФИА Формула-1
Новости. Авто
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