Хэмилтон: в Монако главное быть ментально сильным

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что считает самым главным на предстоящем Гран-при Монако.

«Самое главное — прежде чем начинать бежать, научиться ходить. В Монако вы должны постепенно наращивать темп, чтобы к моменту второй попытки в третьем сегменте квалификации достичь 100%. Эта трасса, на которой самое главное — ментальная сила. Также важен опыт в настройке машины. В этот раз мы приезжаем в Монако с более широкими и более быстрыми машинами, так что это будет серьёзным вызовом», — цитирует Хэмилтона GPUpdate.