«Мерседес» нашёл причину отказа мотора Боттаса в Барселоне

По словам руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа, команда выяснила причины проблем с силовой установкой, приведших к сходу Валттери Боттаса на Гран-при Испании. К отказу мотора привели дефекты в турбине, которые прежде оставались незамеченными.

«Было больно потерять 15 очков, когда Валттери сошёл. Мы определили основную причину проблемы, которая была связана с турбиной. Прежде мы никогда не замечали этого дефекта, это говорит о том, что необходимо быть дважды внимательным.

Это технический вид спорта, и если вы расширяете пределы, то сталкиваетесь с техническими проблемами», — передаёт слова Вольфа ESPN.