Вольф: благодаря борьбе с «Феррари» вновь понял, почему люблю Формулу-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что напряжённая борьба с «Феррари» на старте текущего сезона по новой влюбила его в Формулу-1.

«Последние три года были выдающимися. Но в этом сезоне я по новой понял, почему люблю этот спорт. Я люблю напряжённую борьбу. Это значит, что ты не побеждаешь легко, а ведёшь яростные схватки. И благодаря этому, когда ты побеждаешь, радости ещё больше.

У нас большая борьба с «Феррари». С одной стороны, она очень трудная и захватывающая. А с другой — она доводит нас до предела", — приводит слова Вольфа BBC.