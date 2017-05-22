Сайнс-младший: Алонсо рассказал мне несколько секретов трассы в Монако

Гонщик «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший дал комментарий в преддверии Гран-при Монако.

«У меня хорошие ощущения от этой трассы с тех пор, как я впервые выехал на неё в 2013 году. Помню, Фернандо тогда объяснил мне несколько секретов и трюков, о которых я всё ещё помню.

Гоняясь так близко к стенам, вы всегда настороже — тут нельзя ездить, как на любой другой трассе. Тут надо наращивать свою уверенность и к квалификации довести её до 100%. И нельзя слишком рисковать и допускать больших потрясений до неё. Квалификации на этой трассе очень напряжённые, это самая напряжённая сессия сезона. На этой трассе легче всего допустить ошибку", — приводит слова Сайнса пресс-служба команды.