Скотта Диксона ограбили после завоевания поул-позишн «500 миль Индианаполиса»

Победителя квалификации «500 миль Индианаполиса» Скотта Диксона ограбили вскоре после её окончания. Диксон с супругой отправились в авторесторан на расстоянии километра от трассы, где были ограблены вооружёнными преступниками, когда делали заказ, сидя в машине. Грабителей вскоре удалось задержать, ими оказались двое подростков не старше 15 лет, сообщает F1i.

«Я тоже должен был быть с ними. Я из Бразилии, так что более привычен к такому. Но не думал, что такое может случиться здесь. Очень рад, что с ними всё в порядке», — рассказал другой пилот IndyCar Тони Канаан.