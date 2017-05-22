Лоренсо: во Франции я спасся в трудной ситуации, став шестым

Трёхкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо заявил, что шестое место на Гран-при Франции стало для него спасением.

«После Хереса мне было интересно, как байк поведёт себя на этой трассе, удачной для „Дукати“ в последние годы. Честно говоря, настройки из Хереса здесь не сработали, переднее колесо слишком часто отрывалось от трассы. После прогревочного круга нам пришлось сменить настройки. Из-за этого требовалось больше времени, 40 минут не хватило, чтобы выжать максимум.

Я финишировал шестым при стабильном темпе. Хотя мы и оказались в 24 секундах от лидеров, но спаслись в трудной ситуации. В целом я удовлетворён, хотя и хочу быть гораздо быстрее", — приводит слова Лоренсо Autosport.