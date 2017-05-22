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Кубица протестирует болид «СМП Рэйсинг» для LMP1

22 мая 2017, понедельник. 22:59. Авто

Бывший пилот Формулы-1 Роберт Кубица проведёт тесты болида Dallara команды «СМП Рэйсинг», предназначенного для выступления в чемпионате мира по гонкам на выносливость в классе LMP1. Тесты пройдут в Монце, Италия, сообщает F1Talks.

Зимой сообщалось, что поляк проведёт сезон-2017 в LMP1 за команду ByKolles, однако в апреле он разорвал с ней контракт. После этого он провёл тесты в сериях GP3 и Формуле-E.

Последний полноценный сезон 32-летний Кубица провёл в 2015 году в WRC, где стал 11-м по итогам чемпионата, набрав 11 очков.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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SMP Racing Роберт Кубица
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