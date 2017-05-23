Виньялес и Лоренсо выразили соболезнования в связи со смертью Хэйдена

Лидер чемпионата MotoGP Маверик Виньялес выразил соболезнования в связи с гибелью чемпиона серии 2006 года Ники Хэйдена, который скончался от травм, полученных в аварии во время поездки на велосипеде.

«Один из лучших пилотов в истории и хороший друг. Навсегда в моём сердце. Покойся с миром», — написал Виньялес в «Твиттере».

К Виньялесу присоединился трёхкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо.

«Так грустно. Я не могу поверить, что жизнь бывает так жестока. Мои соболезнования семье и друзьям Ники», — написал Лоренсо.

«Каждый гонщик и фанат должен был равняться на этого парня. Я равнялся и до сих пор равняюсь. Лучший профессионал, какого я когда-либо встречал и с которым делил трассу», — написал Кэл Кратчлоу.