Ньюи: рабочая группа «Ред Булл» не справилась с новым регламентом

Главный конструктор «Ред Булл» Эдриан Ньюи считает, что коллегиальная рабочая группа, созданная командой, чтобы компенсировать его отход от передовой роли в разработке Ф-1, не справилась должным образом с переходом на новый регламент. Это побудило Ньюи увеличить свою вовлечённость в работу над болидом.

«Я немного отошёл от дел, но стало очевидно, что подход с созданием рабочей группы не работает. У меня были своего рода обязательства перед командой, которые заключались в том, чтобы помочь ей продвинуться вперёд. И я оставался очень занятым начиная со второй сессии предсезонных тестов, чтобы чем-то помочь.

Это не то, чем я хочу заниматься в долгосрочной перспективе, но я рад этим заниматься в течение определённого периода. Думаю, что в период стабильности правил было ясно, что система делегирования моих обязанностей рабочей группе работает, однако такой подход не сработал, когда в регламент были внесены большие изменения», — цитирует Ньюи Autosport.