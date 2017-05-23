Москва может вернуться в календарь Формулы-Е в следующем сезоне

В чемпионат Формулы-Е в следующем сезоне может вернуться российский этап. В предварительном календаре на четвёртый сезон Москва фигурирует в качестве одного из потенциальных мест для проведения этапа, запланированного на 23 июня 2018 года, сообщает Motorsport. Другим претендентом на проведение данной гонки считается Цюрих (Швейцария).

Отметим, что Москва принимала этап Формулы-Е в дебютном сезоне данной серии. Гонку в столице России планировалось провести и во втором сезоне, однако в самый последний момент этап был отменён.

Формула-Е. Сезон-2018. Предварительный календарь

Гонконг — 2-3 декабря 2017 года

Сантьяго — 13 января 2018 года

Мехико — 24 февраля

Сан-Паулу — 17 марта

Рим — 7 апреля

Париж — 28 апреля

Берлин/Мюнхен — 17 мая

Москва/Цюрих — 23 июня

Нью-Йорк — 2-3 июля

Монреаль — 28-29 июля

В Гонконге, Нью-Йорке и Монреале по ходу уик-энда запланированы две гонки. Окончательный календарь должен быть утверждён до 19 июня.