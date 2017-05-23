Окон: уверен, что достаточно быстро выйду на хорошую скорость в Монако

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Монако.

«Пилотирование в Монако станет для меня новым опытом, потому что я там никогда не выступал. Когда-то я приезжал туда посмотреть гонки Формулы-1, но у меня никогда не было возможности самому погоняться там. И это странно, потому что это такая знаменитая трасса, которую я хорошо знаю, но впервые проехать круг по-настоящему — это всегда отличный опыт.

Чтобы подготовиться к Монако, я потратил много времени на симуляторе на нашей фабрике. Но мне ещё есть чему поучиться на тренировках в четверг. Это тот Гран-при, на котором вы осторожно, шаг за шагом, достигаете предела. Обычно мне нравятся уличные трассы, и я уверен, что быстро выйду на хорошую скорость», — цитирует Окона пресс-служба «Форс Индия».