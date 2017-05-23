Хюлькенберг: такое отставание от лидеров немного пугает

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг считает, что нынешнее отставание команд из середины пелотона от лидеров чемпионата пугающее.

«Отставание от „Феррари“ и „Мерседеса“ огромное даже для „Ред Булла“. То, сколько проигрывает „Уильямс“ последним, тоже поражает. Эти разрывы немного пугают. То, что сделали „Феррари“ и „Мерседес“ зимой, особенно в плане темпа, не может не удивлять.

Сложно сказать, что является главной причиной такого преимущества лидеров — шасси или мотор. Но я думаю, что 80 % успеха можно отдать шасси и аэродинамике.

Что касается наших выступлений, то сейчас мы находимся там, где я ожидал, когда подписывал контракт, ведь я не надеялся на какое-то чудо и не думал, что мы с лёгкостью всегда будем попадать в топ-7. Мы можем бороться за очки. Сейчас нам нужно продолжать тяжело работать, принимать правильные решения и быть немного удачливыми", — приводит слова немца Motorsport.