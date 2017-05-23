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Леонов выиграл обе гонки первого этапа RSBK-2017

23 мая 2017, вторник. 18:49. Авто

Новый сезон серии RSBK стартовал в минувшую субботу на трассе «Нижегородское кольцо», сообщает пресс-служба чемпионата. В классе Supersport в течение всего уик-энда лидировал Алексей Иванов (ЦСКА DMC Панавто-Yamaha), уверенно оккупировавший первое место стартовой решетки. Но сразу же за ним, на второй позиции, обосновался Максим Аверкин. После длительного перерыва в составе новой команды YP Racing, выросшей из Desmo Racing Team, Максим сразу же врывается в борьбу за лидирующие позиции. В гонке он удерживал вторую позицию, но за два круга до финиша потерял темп. Увидев перед собой теряющего скорость Максима, шедший в тот момент третьим Дмитрий Седин бросился в атаку. На предпоследнем круге он в пылу азарта вошёл в связку последних поворотов на недопустимо высокой скорости. Как итог — вылет с трассы. Так неожиданно на третьей ступени пьедестала оказался Владимир Карзаев (Chrom Racing).

В категории Superbike на тренировочных заездах Владимир Леонов (SPB Racing Team) нанёс серьёзный удар по самолюбию соперников, обновив рекорд трассы в Нижнем Новгороде. Леонов и завоевал поул-позишн. Позади Владимира лучше всех стартовал Максим Киселёв (команда «Моя Мечта») на Ducati Panigale, вышедший на второе место. Но постепенно соперники отодвинули его обратно.

Сергей Крапухин, вслед за хорошо стартовавшим Владимиром Стрельником, прошёл Киселёва, и оба пилота устремились в погоню за Леоновым. Словно почувствовав сокомандника за спиной, Леонов вылетает на торможении в первом повороте и пропускает Стрельника на лидирующую позицию. Но буквально через пару поворотов Леонов обогнал своего тёзку и сокомандника и начал увеличивать отрыв. Вторым финишировал Крапухин, но из-за штрафа за фальстарт опустился в протоколе на четвёртое место. А на подиум вместе с Леоновым поднялись Стрельник и Еремин. Во втором заезде обладатели первого и третьего мест стали прежними, а вторым финишировал Крапухин, который лучше приспособился к поведению мотоцикла.

Второй этап серии RSBK-2017 года пройдёт 3 июня на в Татарстане на трассе KAZAN RING CANYON.

Первый этап RSBK-2017

Первый этап RSBK-2017

Источник: RSBK Russia Сообщить об ошибке
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