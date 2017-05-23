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Сироткин: способен ехать на уровне Хюлькенберга

23 мая 2017, вторник. 18:58. Авто

Тест-пилот «Рено» Сергей Сироткин рассказал, что был удовлетворён тестовыми заездами в Барселоне, заявив, что ему по силам ехать в одном темпе с боевым пилотом команды Нико Хюлькенбергом.

«В Барселоне получилось провести одну полноценную серию из шести быстрых кругов, так что я успел хотя бы что-то почувствовать, потому что в Сочи до быстрого круга дело вообще не дошло. Здесь же эти пять-шесть кругов получились очень неплохими. Мой темп в этот момент оказался сопоставим с темпом Нико Хюлькенберга, что меня даже немного удивило, ведь я даже близко не подобрался к своему пределу.

Потенциал ещё оставался, но, к сожалению, уже на круге возвращения на пит-лейн мы заметили утечку жидкости. Протекал элемент двигателя, а разборка и сборка силовой установки — достаточно трудоёмкий процесс, так что тренировка для меня закончилась.

Это не очень приятно, но позитивный момент в том, что темп у меня был хороший, и я ещё раз убедился в том, что способен ехать на уровне Нико. Я не собираюсь себя превозносить, я просто увидел сам, что с ним можно бороться. Команда тоже осталась довольна – судя по их комментариям, они увидели то же, что и я", — рассказал Сироткин в эксклюзивном интервью f1news.

Источник: F1News Сообщить об ошибке
Теги
Рено Спорт Ф-1 Нико Хюлькенберг Сергей Сироткин
Новости. Авто
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