Булье: главная цель «Макларена» в Монако — привести оба болида на финиш

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье обозначил цели команды на предстоящий Гран-при Монако.

«В этот уик-энд мы добавим обновления на наш болид. Мы надеемся, что это скажется позитивно на результате, как это было в Испании. Несмотря на наш результат в Барселоне, мы воодушевлены прогрессом и надеемся, что в Монако у нас получится сделать больше.

Конечно, первым приоритетом в гонке будет привести оба болида на финиш и поработать над стратегией, которая даст возможность бороться за достойный результат. Также мы с нетерпением ждём начала работы с Баттоном, он уже завершил тренировки на нашем симуляторе", — приводит слова Булье GPUpdate.