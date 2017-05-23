Погибший Ники Хэйден станет донором органов

Чемпион мира MotoGP 2006 года Ники Хэйден, скончавшийся от многочисленных травм и повреждений мозга после аварии во время велотренировки, завещал свои органы нуждающимся, об этом сообщил Итальянский национальный центр трансплантологии.

Директор центра Алессандро Нанни Коста выразил слова благодарности в адрес Хэйдена в связи с таким решением. Семья пилота, учитывая выраженное при жизни согласие американца, уже согласилась со всеми процедурами, об этом сообщает Askanews.

Американец ушёл из жизни вчера, 22 мая, в клинике «Буфалини» в Чезене. Врачи пять дней пытались спасти жизнь гонщика.