Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Погибший Ники Хэйден станет донором органов

23 мая 2017, вторник. 20:24. Авто

Чемпион мира MotoGP 2006 года Ники Хэйден, скончавшийся от многочисленных травм и повреждений мозга после аварии во время велотренировки, завещал свои органы нуждающимся, об этом сообщил Итальянский национальный центр трансплантологии.

Директор центра Алессандро Нанни Коста выразил слова благодарности в адрес Хэйдена в связи с таким решением. Семья пилота, учитывая выраженное при жизни согласие американца, уже согласилась со всеми процедурами, об этом сообщает Askanews.

Американец ушёл из жизни вчера, 22 мая, в клинике «Буфалини» в Чезене. Врачи пять дней пытались спасти жизнь гонщика.

Ники Хэйден скончался от полученных в аварии травм
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Авто
23 мая 2017, вторник
21:13 Уэббер: мы должны сохранить великолепные машины LMP1
20:24 Погибший Ники Хэйден станет донором органов
19:25 Булье: главная цель «Макларена» в Монако — привести оба болида на финиш
18:58 Сироткин: убедился, что способен ехать на уровне Хюлькенберга
18:49 Леонов выиграл обе гонки первого этапа RSBK-2017
18:20 В «Рено» признали, что не могут дать Алонсо чемпионскую машину в следующем году
17:42 Хюлькенберг: такое отставание от лидеров немного пугает
16:03 Окон: уверен, что достаточно быстро выйду на хорошую скорость в Монако
15:38 Перес: Гран-при Монако — это почти двухчасовый тест на концентрацию
14:29 Москва может вернуться в календарь Формулы-Е в следующем сезоне
13:52 Кубица: для меня честь помочь SMP Racing с подготовкой к «24 часам Ле-Мана»
13:50 Кубица помогает SMP Racing тестировать прототип для «24 часов Ле-Мана»
13:49 Шайтар: эффективные тесты перед «24 часами Ле-Мана» просто необходимы
13:47 Ньюи: рабочая группа «Ред Булл» не справилась с новым регламентом
13:30 WRC. Миккельсен выступит на Ралли Сардинии за «Ситроен»
12:38 Лауда: Алонсо не входит в список желаний «Мерседеса»
12:18 Кэри: новый моторный регламент — ключ к сокращению расходов в Ф-1
11:42 Вольф: «Мерседес» следит за успехами Окона и Верляйна
11:10 Себастьен Бурде поднялся с больничной койки
10:57 Баттон: чувствую себя хорошо подготовленным к гонке в Монако
09:57 Вандорн: даже с хорошим болидом в Монако можно стать жертвой невезения
00:39 Виньялес и Лоренсо выразили соболезнования в связи со смертью Хэйдена
00:09 Чилтон — лучший на восьмой тренировке «Инди 500», Алонсо — 12-й, Алёшин — 13-й
22 мая 2017, понедельник
23:37 Вандорн: мы знали, что будем получать штрафы за мотор
22:59 Кубица протестирует болид «СМП Рейсинг» для LMP1
22:13 Лоренсо: во Франции я спасся в трудной ситуации, став шестым
21:34 Росси: Виньялес обманул меня, срезав трассу во Франции
20:30 Скотта Диксона ограбили после завоевания поул-позишн «500 миль Индианаполиса»
19:20 Сайнс-младший: Алонсо рассказал мне несколько секретов трассы в Монако
19:07 Ники Хэйден скончался от полученных в аварии травм
18:58 Квят: четвёртое место в Монако было бы хорошим результатом
18:33 Марио Андретти: Алонсо говорил мне про «Инди» ещё два года назад
18:02 Алёшин: квалификация прошла достаточно неплохо
17:50 Вольф: благодаря борьбе с «Феррари» вновь понял, почему люблю Формулу-1
17:10 Баттон: «Макларен» сильно прибавил, в Монако всё будет сладко
16:19 «Мерседес» нашёл причину отказа мотора Боттаса в Барселоне
15:54 Хэмилтон: в Монако главное быть ментально сильным
15:05 ФИА будет оценивать необходимость увеличения зон DRS от трассы к трассе
14:30 Liberty Media летом представит план по ограничению бюджетов в Ф-1
13:40 «Пирелли» обещает более мягкие шины на 2018 год
12:44 Петерансель: «Шёлковый путь» — это ни в коем случае не подготовка к «Дакару»
12:40 Масса может остаться в Ф-1 в 2018 году
12:05 Лауда: я наложу вето на поставку «Макларену» моторов «Мерседес»
11:05 Виньялес: в Муджелло Росси силён, но я готов к этому
11:00 Николаев: требовать от капотного грузовика результата ещё рано
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой результат покажет Фернандо Алонсо на "Инди-500"?
Архив →
© championat.com, 2000–2017