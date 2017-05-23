Абитебуль: «Ред Булл» вводит в заблуждение насчёт важности следующего обновления

Босс «Рено» Сириль Абитебуль, заявил, что в «Ред Булл» неправильно оценивают роль следующих обновлений «Рено».

«Говоря откровенно, я бы не стал преувеличивать роль грядущих обновлений, так как они проходят каждую неделю. Мы говорили, что главной проблемой увеличения скорости является надёжность, и в этом всё дело.

Я вам привожу пример, что наша надёжность стала лучше. Мы только что завершили тесты на динамическом стенде. У нас есть небольшое улучшение, в Монако их будет ещё больше, и мы снова подойдём к вводу третьего мотора на сезон. «Ред Булл», как и всегда, вводит в заблуждение относительно важности следующего обновления.

Но я вам могу гарантировать, что от гонки к гонке мы будем прибавлять, двигатель будет улучшаться. Я не могу сказать, когда мы введём в эксплуатацию MGU-K 2017, но, возможно, это произойдёт как раз вместе с вводом третьей силовой установки.

Что касается разрыва с «Мерседесом», то он не исчезнет в этом сезоне, но будет сокращаться. Сейчас у нас уже есть представление о том, каким будет мотор «Рено» в следующем сезоне», — приводит слова Абитебуля Motorsport.