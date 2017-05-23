Сайнс-младший: надеюсь, Алонсо достойно представит Формулу-1 на «Инди 500»

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший прокомментировал выступление двукратного чемпиона мира Формулы-1 Фернандо Алонсо на квалификации «500 миль Индианаполиса», выразив надежду, что на самой гонке испанец покажет хороший результат.

«Я смотрел квалификацию и не удивился тому, как он был хорош. Я знал, что так и будет. Гонка — это совсем другая история, там очень длинная дистанция, и случится может всё что угодно. Но я уверен, что он будет так же хорош.

Я уверен, что все пилоты Формулы-1 будут смотреть его выступление в Монако и будут воодушевлены им, надеюсь, что он достойно нас представит", — рассказал Сайнс-младший изданию Marca.