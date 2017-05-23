Росберг: вернуться в Монако будет невероятно

В предстоящие выходные чемпион мира Формулы-1 Нико Росберг будет присутствовать на Гран-при Монако, по словам немца, возвращение в паддок вызывает у него невероятные чувства.

«Гран-при Монако для меня самое эмоциональное событие. Вернуться сюда со всеми этими положительными эмоциями, будучи чемпионом мира, — это правда что-то особенное и невероятное.

Здесь меня всегда поддерживали, и тут я был успешен, так что побывать здесь вновь — действительно здорово.

Гонки в этом году были великолепны, в них было всё: зрелищность, непредсказуемость, инциденты, так что сложно желать большего. В этом сезоне, конечно, я слежу за всеми гонщиками, но на данный момент Феттель и Хэмилтон далеко впереди других, они делают отличную работу", — приводит слова Росберга ESPN.