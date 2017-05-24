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Верляйн: в Монако «Заубер» сделает ещё один шаг вперёд

24 мая 2017, среда. 00:02. Авто

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн поделился ожиданиями от предстоящей гонки в Монако, заявив, что ему нравятся те вызовы, которые способна дать местная трасса.

«Трасса в Монако — особенная, и у неё есть богатая история. Для пилотов эта трасса — настоящий вызов. Здесь нужно быть очень точными, а чтобы быть быстрым, надо объезжать барьеры до точности в миллиметр, но мне нравятся подобные вызовы.

Оборачиваясь назад, можно сказать, что за спиной у нас хорошее выступление в Испании, так что в Монте-Карло мы едем с приятными воспоминаниями. Мы должны продолжить работу в правильном направлении, и я думаю, что с обновлениями мы сделаем ещё один шаг вперёд", — приводит слова немца официальный сайт «Заубера».

Источник: Sauber F1 Team Сообщить об ошибке
Теги
Заубер Паскаль Верляйн Формула-1 Гран-при Монако
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