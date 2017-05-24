Эрикссон: небольшая ошибка в Монако может стоить очень дорого

Пилот «Заубера» Маркус Эрикссон поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Монако, отметив, что даже одна ошибка на этой трассе может стоить завершения всей гонки.

«Гран-при Монако — это особенное и одно из самых ярких событий сезона. Этот Гран-при очень отличается от других. Уличная трасса очень интересная, но в то же время она ставит много задач. Маленькая ошибка может стоить очень дорого.

Но если на этой трассе почувствовать уверенность, то из машины можно извлечь максимум. После удачной гонки в Барселоне мы приезжаем в Монако с хорошими чувствами. Мы прогрессируем, и я уверен, что с очередными обновлениями мы продолжим это делать и здесь», — приводит слова шведа официальный сайт Заубера.