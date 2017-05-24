Стоунер: никто не может сказать плохого слова о Хэйдене

Двукратный чемпион мира в MotoGP Кейси Стоунер почтил память своего бывшего напарника Ники Хэйдена, скончавшегося от многочисленных травм и повреждений мозга после аварии во время велотренировки.

«Я знал Ники ещё до того, как он стал моим напарником, и он всегда уделял мне много времени, даже когда я выступал в классах 125 и 250 кубических сантиметров.

Он всегда был рад поговорить, и напарником он был отличным. Он никогда не переставал улыбаться, даже когда ему было тяжело, поэтому нам будет его не хватать. Никто не может сказать о нём ничего плохого. Он всегда многое отдавал гонкам и при этом был близок со своей семьёй. Это показывает его характер», — цитирует Стоунера Gpxtra.

Ранее стало известно, что погибший мотогонщик станет донором органов.