Благотворительный фонд Breast Cancer Care стал новым партнёром «Форс Индия»

Команда «Форс Индия» объявила о заключении многолетнего соглашения о партнёрстве с благотворительным фондом Breast Cancer Care, оказывающим помощь тем, кто борется с раком молочной железы.

Фирменный логотип фонда в виде розовой ленты украсит болиды VJM10 Серхио Переса и Эстебана Окона в ближайший уик-энд на Гран-при Монако.

«Наши автомобили с розовыми ливреями вызвали много положительных эмоций. И мне приятно использовать это для привлечения внимания к такому важному делу и благотворительности. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с программой Breast Cancer Care, чтобы привлечь внимание к работе фонда и воспользоваться глобальными достижениями Ф-1, чтобы улучшить жизнь каждого пострадавшего, прямо или косвенно, от рака молочной железы», — прокомментировал партнёрство с фондом босс «Форс Индия» Виджай Маллья, слова которого приводит пресс-служба команды.