Стролл: первая гонка в Монако обещает быть сложной

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл дал комментарий к предстоящему Гран-при Монако.

«Само собой разумеется, что я с нетерпением жду своей первой гонки в Монако. Это будет особенный уик-энд и вне трассы, так как у меня есть друзья, которые приедут на гонку.

Я знаю эту трассу по видеоиграм. И всегда работаю на симуляторе, перед тем как оправляюсь на гонку, чтобы конфигурация трека оставалась свежей в моей памяти. Затем я прогуливаюсь по треку с инженерами, на этом этапе я могу отметить для себя какие-то мелочи.

Без сомнения, будет сложно. Однако так всегда с уличными трассами, особенно в вашей первой гонке. Но я намереваюсь насладиться этим вызовом. Из-за расположенных так близко к трассе барьеров меньше пространство для ошибок. Так что важно постепенно выходить на хорошую скорость и атаковать, когда это действительно будет иметь значение», — цитирует Стролла пресс-служба «Уильямса».