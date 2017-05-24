Ки: нынешнее шасси «Торо Россо» слабее, чем в предыдущие два года

Технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки признаёт, что новый болид команды получился менее успешным, чем машины предыдущих двух лет.

«Я думаю, что у нас не такое сильное шасси, какое было в последние два года. На данный момент мы немного недобираем максимальной прижимной силы. Мы получаем её на нужном уровне на таких трассах, как в Барселоне. То же самое может быть и в Монако.

С новым регламентом наше шасси более не зрелое, чем в прошлом, и я считаю, что мы всё ещё можем найти что-то, что можно фундаментально улучшить», — цитирует Ки Autosport.