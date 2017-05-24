Булье не исключает возможности прекращения партнёрства «Макларен» — «Хонда»

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье не исключил возможности прекращения сотрудничества с «Хондой», которая является партнёром британской команды и официальным поставщиком моторов. Взаимоотношения между «Маклареном» и «Хондой» напряжены до предела, поскольку за три года японский производитель так и не смог обеспечить команду конкурентоспособным двигателем.

«Проблема в том, что мы не просто покупаем двигатель. «Хонда» начинала с чистого листа, с новым регламентом и хорошей репутацией. Но у нас не было гарантии относительно конечного продукта. Не стоит забывать, что мы не платим за двигатели.

Прежде чем возникнет необходимость обратиться к юристу (чтобы прекратить партнёрство. — Прим. «Чемпионата»), мы пытаемся найти решение. Я постоянно бываю в Англии и Японии, пытаясь повлиять на них. Но это сложно.

Простым европейцам сложно понять японцев, а европейцам, участвующим в гонках, это экстремально сложно. Их подход в Ф-1 таков: когда все идут направо, мы идём налево. Это экстраординарно. Но, видимо, в конечном счёте это работает, потому что Япония по-прежнему остаётся великой державой», — цитирует Булье F1 Today.