Хэмилтон: не могу поверить в то, что произошло в Манчестере

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон прокомментировал теракт в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека.

«Я чувствую себя крайне опустошённым. Не могу поверить в те вещи, которые происходят в Сирии и Манчестере. Это ужасно, я просто не могу поверить. Мы должны заботиться друг о друге, сейчас самое время разделить любовь и поддержать друг друга. Я не понимаю мышления этих людей. Так они ничего не могут выиграть и достигнуть. Мои молитвы со всеми в Манчестере», — написал Хэмилтон в «Инстаграме».