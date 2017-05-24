Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хэмилтон: не могу поверить в то, что произошло в Манчестере

24 мая 2017, среда. 17:57. Авто

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон прокомментировал теракт в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека.

«Я чувствую себя крайне опустошённым. Не могу поверить в те вещи, которые происходят в Сирии и Манчестере. Это ужасно, я просто не могу поверить. Мы должны заботиться друг о друге, сейчас самое время разделить любовь и поддержать друг друга. Я не понимаю мышления этих людей. Так они ничего не могут выиграть и достигнуть. Мои молитвы со всеми в Манчестере», — написал Хэмилтон в «Инстаграме».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Льюис Хэмилтон
Новости. Авто
24 мая 2017, среда
18:21 Баттон: гонка «Инди 500» мне неинтересна, я предпочту «24 часа Ле-Мана»
17:57 Хэмилтон: не могу поверить в то, что произошло в Манчестере
17:19 На Гран-при Монако пройдёт минута молчания в память о теракте в Манчестере
16:56 Булье не исключает возможности прекращения партнёрства «Макларен» — «Хонда»
15:53 Росберг может получить должность у промоутеров Гран-при Монако
15:07 Ки: нынешнее шасси «Торо Россо» слабее, чем в предыдущие два года
14:16 Хэмилтон и Феттель заявили о сохранении уважения друг к другу
13:53 Стролл: первая гонка в Монако обещает быть сложной
13:38 Масса: с новыми машинами будет нелегко адаптироваться к узкой трассе Монако
13:16 Алонсо: знаю, что в критические моменты «Инди 500» мне будет не хватать опыта
13:04 Хорнер: самое важное для будущего Ф-1 — это независимый поставщик моторов
12:07 Благотворительный фонд Breast Cancer Care стал новым партнёром «Форс Индия»
11:32 В «Мерседесе» опасаются, что длинная колёсная база будет недостатком в Монако
10:30 Стоунер: никто не может сказать плохого слова о Хэйдене
09:41 Лауда: Боттас уже лучше Райкконена
01:01 Эрикссон: небольшая ошибка в Монако может стоить очень дорого
00:24 Росберг: в этом году на Хэмилтона работает вся команда
00:02 Верляйн: в Монако «Заубер» сделает ещё один шаг вперёд
23 мая 2017, вторник
23:16 Росберг: вернуться в Монако будет невероятно
22:46 Сайнс-младший: надеюсь, Алонсо достойно представит Формулу-1 на «Инди 500»
22:10 Абитебуль: «Ред Булл» вводит в заблуждение насчёт важности следующего обновления
21:13 Уэббер: «24 часа Ле-Мана» должны сохранить великолепные машины LMP1
20:24 Погибший Ники Хэйден станет донором органов
19:25 Булье: главная цель «Макларена» в Монако — привести оба болида на финиш
18:58 Сироткин: убедился, что способен ехать на уровне Хюлькенберга
18:49 Леонов выиграл обе гонки первого этапа RSBK-2017
18:20 В «Рено» признали, что не могут дать Алонсо чемпионскую машину в следующем году
17:42 Хюлькенберг: такое отставание от лидеров немного пугает
16:03 Окон: уверен, что достаточно быстро выйду на хорошую скорость в Монако
15:38 Перес: Гран-при Монако — это почти двухчасовый тест на концентрацию
14:29 Москва может вернуться в календарь Формулы-Е в следующем сезоне
13:52 Кубица: для меня честь помочь SMP Racing с подготовкой к «24 часам Ле-Мана»
13:50 Кубица помогает SMP Racing тестировать прототип для «24 часов Ле-Мана»
13:49 Шайтар: эффективные тесты перед «24 часами Ле-Мана» просто необходимы
13:47 Ньюи: рабочая группа «Ред Булл» не справилась с новым регламентом
13:30 WRC. Миккельсен выступит на Ралли Сардинии за «Ситроен»
12:38 Лауда: Алонсо не входит в список желаний «Мерседеса»
12:18 Кэри: новый моторный регламент — ключ к сокращению расходов в Ф-1
11:42 Вольф: «Мерседес» следит за успехами Окона и Верляйна
11:10 Себастьен Бурде поднялся с больничной койки
10:57 Баттон: чувствую себя хорошо подготовленным к гонке в Монако
09:57 Вандорн: даже с хорошим болидом в Монако можно стать жертвой невезения
00:39 Виньялес и Лоренсо выразили соболезнования в связи со смертью Хэйдена
00:09 Чилтон — лучший на восьмой тренировке «Инди 500», Алонсо — 12-й, Алёшин — 13-й
22 мая 2017, понедельник
23:37 Вандорн: мы знали, что будем получать штрафы за мотор
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой результат покажет Фернандо Алонсо на "Инди-500"?
Архив →
© championat.com, 2000–2017