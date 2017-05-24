Баттон: гонка «Инди 500» мне неинтересна, я предпочту «24 часа Ле-Мана»

Пилот «Макларена» Дженсон Баттон заявил, что не хотел бы выступать на «500 милях Индианаполиса», но рад будет принять участие в «24 часах Ле-Мана».

«Я никогда не думал про участие в „Инди“. Лично меня удивил интерес Фернандо к ней, но всем нам нравится разное. Мы гонщики, а не только пилоты Ф-1, и нам нравятся другие виды спорта.

Я бы, скорее, предпочёл однажды выступить на «Ле-Мане», там отличная командная атмосфера. Конечно, это должна быть подходящая возможность, как была у Нико Хюлькенберга.

Думаю, весело было бы выступить в NASCAR. Я ездил на одну гонку в этом году, и было здорово. Есть и другие виды гонок, которые мне нравятся. Ралли-кросс, например. Таких гонок много, но «Инди» среди них нет по многим причинам", — цитирует Баттона F1 Fanatic.