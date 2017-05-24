Ансер: победа Алонсо привлечёт других пилотов Формулы-1 на «Инди 500»

Двукратный победитель «500 миль Индианаполиса» Эл Ансер считает, что потенциальная победа Фернандо Алонсо в этой гонке привлечёт в неё других пилотов Формулы-1.

«Его участие и победа сделали бы наш спорт ещё известнее. Это заинтриговало бы других чемпионов Формулы-1. Они подумали бы: „Есть шанс поехать на “Инди» и победить, как Грэм Хилл, Джим Кларк и Эмерсон Фиттипальди". Даже пилоты, не бывшие чемпионами, как Хуан Пабло Монтойя, добившийся большого успеха в Ф-1, любят «Инди». Так что если Алонсо сможет победить, другие пилоты Ф-1 уделят больше внимания этой гонке", — цитирует Ансера Autosport.