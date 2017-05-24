Хэмилтон: новой машиной трудно управлять

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признал, что новыми машинами Формулы-1 стало трудно управлять, отметив, что ему такие перемены по душе.

«Мне нравится, что машиной трудно управлять. Похоже на то, когда люди запрыгивают на быка и пытаются усмирить его или усмиряют лошадь. Ощущения в этой машине такие же. В прошлом у меня были машины, которыми легко было рулить и гораздо легче настроить. Мне нравится, что этот болид бросает вызов, доводит меня и инженеров до предела», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.