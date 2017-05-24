З. Браун: Рон Деннис одобрил участие «Макларена» в «Инди 500»

Руководитель «Макларена» Зак Браун рассказал, что его предшественник Рон Деннис положительно воспринял участие команды в «500 милях Индианаполиса». Фернандо Алонсо выступит на «Инди 500» в совместной машине «Макларена» и «Андретти».

«Я периодически общаюсь с Роном, и об этом он здорово отзывался. Рон гонщик и всегда им был. Он во многом „мистер Макларен“ и всегда им будет, а я высоко ценю все его достижения. Он говорил, что стал главой в книге „Макларена“. Но, по-моему, он её энциклопедическая версия», — приводит слова Брауна Crash.