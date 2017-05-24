Стролл: нахожу критику в свой адрес забавной

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл заявил, что не переживает из-за критики в свой адрес.

«Давление то же, что и всегда: ты сам давишь на себя, чтобы бороться и хорошо выступать. Это Формула-1, тут всегда есть давление, но оно не выше, чем раньше. Я должен идти гонка за гонкой и сосредоточиться на том, что могу сделать. Всё остальное вне моего контроля.

Я выиграл свой чемпионат, чтобы попасть сюда, я здесь, и первые пять гонок выдались тяжёлыми. Но это не изменило всей ситуации, впереди ещё длинный сезон.

Конечно, когда я выигрываю, люди пытаются меня принизить, и когда проигрываю — то же самое. Я принимаю это и нахожу забавным", — цитирует Стролла Motorsport.