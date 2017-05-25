Феттель озвучил бортовой компьютер в мультфильме «Тачки-3»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель принял участие в озвучке мультфильма «Тачки-3». Феттель говорит за бортовой компьютер персонажа Курт Рамирес в немецкой и итальянской версиях мультфильма.

«Я озвучиваю бортовой компьютер — выдаю инструкции. Я был фанатом „Тачек“ с первого фильма. Забавно слышать в мультфильме свой голос, как будто сам себе по телефону позвонил», — рассказал Феттель Bild.

В англоязычной версии мультфильма одного из персонажей озвучил трёхкратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон.