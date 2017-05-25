З. Браун: Формуле-1 нужно вернуться в Индианаполис

Глава «Макларена» Зак Браун считает, что Гран-при Формулы-1 должен вернуться в Индианаполис на автодром Indianapolis Motor Speedway. Гонка проходила в Индианаполисе с 2000 по 2007 год.

«Я думаю, Формуле-1 есть смысл присутствовать на величайшей гоночной трассе в мире. Лично я хотел бы это увидеть», — приводит слова Брауна Associated Press.

Президент трассы Дуг Боулз отметил, что главным вопросом к проведению Гран-при будет финансовый.

«Нам надо разобраться с экономикой. Из-за неё Ф-1 не было здесь после 2007-го. Экономическая составляющая должна иметь смысл. Когда мы переделывали трассу в 2013-2014 годах, следили за тем, чтобы она соответствовала первому уровню ФИА, чтобы если возникнет шанс возвращения Ф-1, нам не пришлось её вновь переделывать. Так что теоретически Ф-1 может здесь выступать», — сказал Боулз.