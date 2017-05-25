ФИА дала указание изменить точки крепления на болидах из-за аварии Монгера

После расследования аварии Билли Монгера ФИА дала указания командам изменить точку крепления троса для подъёма болида. Департамент безопасности ФИА проинспектирует изменения на Гран-при Монако.

Гонщик Формулы-4 Монгер лишился обеих ног в результате столкновения со стоящей машиной Патрика Пасмы. По словам директора ФИА по безопасности Лорана Мекиза, расположение точки крепления на болиде Пасмы могло сказаться на тяжести травм Монгера.

«Команды должны убедиться, что точки крепления на их болидах не могут агрессивно сработать при столкновении передней части болида с задней. Использование агрессивной конструкции не будет разрешено в Монако», — цитирует Мекиза Autosport.