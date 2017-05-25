Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

ФИА дала указание изменить точки крепления на болидах из-за аварии Монгера

25 мая 2017, четверг. 10:27. Авто

После расследования аварии Билли Монгера ФИА дала указания командам изменить точку крепления троса для подъёма болида. Департамент безопасности ФИА проинспектирует изменения на Гран-при Монако.

Гонщик Формулы-4 Монгер лишился обеих ног в результате столкновения со стоящей машиной Патрика Пасмы. По словам директора ФИА по безопасности Лорана Мекиза, расположение точки крепления на болиде Пасмы могло сказаться на тяжести травм Монгера.

«Команды должны убедиться, что точки крепления на их болидах не могут агрессивно сработать при столкновении передней части болида с задней. Использование агрессивной конструкции не будет разрешено в Монако», — цитирует Мекиза Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
ФИА
Новости. Авто
25 мая 2017, четверг
10:48 Палмер: я готов изменить ситуацию
10:27 ФИА дала указание изменить точки крепления на болидах из-за аварии Монгера
10:00 Формула-1. Гран-при Монако. Первая тренировка. Онлайн-трансляция
09:43 Перес: не думаю, что удлинённая колёсная база станет проблемой в Монако
09:22 З. Браун: Формуле-1 нужно вернуться в Индианаполис
00:43 Феттель озвучил бортовой компьютер в мультфильме «Тачки-3»
00:07 Баттон: участвовать в тестах в Бахрейне мне было бесполезно
24 мая 2017, среда
23:21 IndyCar представил концепцию болидов-2018
23:13 Боттас: я мог сработать лучше в моменте аварии Райкконена и Ферстаппена
22:55 Стролл: нахожу критику в свой адрес забавной
21:57 З. Браун: Рон Деннис одобрил участие «Макларена» в «Инди 500»
21:27 Хэмилтон: новой машиной трудно управлять
20:13 Райкконен: широкие машины не доставят больших проблем в Монако
19:47 Ансер: победа Алонсо привлечёт других пилотов Формулы-1 на «Инди 500»
18:55 Грожан раскритиковал новый высокий бордюр в Монако
18:51 «Форс Индия» подготовила тройное Т-крыло к Монако, «Заубер» — два двойных
18:50 Квят объяснил свои проблемы в квалификации Гран-при Испании
18:21 Баттон: гонка «Инди 500» мне неинтересна, я предпочту «24 часа Ле-Мана»
17:57 Хэмилтон: не могу поверить в то, что произошло в Манчестере
17:19 На Гран-при Монако пройдёт минута молчания в память о теракте в Манчестере
16:56 Булье не исключает возможности прекращения партнёрства «Макларен» — «Хонда»
15:53 Росберг может получить должность у промоутеров Гран-при Монако
15:07 Ки: нынешнее шасси «Торо Россо» слабее, чем в предыдущие два года
14:16 Хэмилтон и Феттель заявили о сохранении уважения друг к другу
13:53 Стролл: первая гонка в Монако обещает быть сложной
13:38 Масса: с новыми машинами будет нелегко адаптироваться к узкой трассе Монако
13:16 Алонсо: знаю, что в критические моменты «Инди 500» мне будет не хватать опыта
13:04 Хорнер: самое важное для будущего Ф-1 — это независимый поставщик моторов
12:07 Благотворительный фонд Breast Cancer Care стал новым партнёром «Форс Индия»
11:32 В «Мерседесе» опасаются, что длинная колёсная база будет недостатком в Монако
10:30 Стоунер: никто не может сказать плохого слова о Хэйдене
09:41 Лауда: Боттас уже лучше Райкконена
01:01 Эрикссон: небольшая ошибка в Монако может стоить очень дорого
00:24 Росберг: в этом году на Хэмилтона работает вся команда
00:02 Верляйн: в Монако «Заубер» сделает ещё один шаг вперёд
23 мая 2017, вторник
23:16 Росберг: вернуться в Монако будет невероятно
22:46 Сайнс-младший: надеюсь, Алонсо достойно представит Формулу-1 на «Инди 500»
22:10 Абитебуль: «Ред Булл» вводит в заблуждение насчёт важности следующего обновления
21:13 Уэббер: «24 часа Ле-Мана» должны сохранить великолепные машины LMP1
20:24 Погибший Ники Хэйден станет донором органов
19:25 Булье: главная цель «Макларена» в Монако — привести оба болида на финиш
18:58 Сироткин: убедился, что способен ехать на уровне Хюлькенберга
18:49 Леонов выиграл обе гонки первого этапа RSBK-2017
18:20 В «Рено» признали, что не могут дать Алонсо чемпионскую машину в следующем году
17:42 Хюлькенберг: такое отставание от лидеров немного пугает
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой результат покажет Фернандо Алонсо на "Инди-500"?
Архив →
© championat.com, 2000–2017