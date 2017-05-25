Палмер: я готов изменить ситуацию

Пилот «Рено» Джолион Палмер уверен, что сможет прервать серию неудач в текущем сезоне.

«В плане результатов нынешний сезон тяжелее прошлого, но машина ведёт себя всё лучше, и это вдохновляет. В этом году у меня больше проблем, чем в прошлом, тогда отставание в скорости во многом крылось во мне самом. В этом году я могу прибавить, но мы также теряли тренировочное время на трассе почти во всех Гран-при, и у нас случались другие внешние проблемы. Я разочарован тем, как всё идёт, но готов изменить ситуацию. Думаю, я недалеко от успешного выступления», — цитирует Палмера Motorsport Week.