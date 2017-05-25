Штайнер объяснил изменения в ливрее болида «Хааса»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал решение команды внести небольшие изменения в ливрею болида. Команда сократила количество красного цвета в пользу белого.

«Мы посмотрели, как машины выглядят в телетрансляциях, и было видно, что логотип «Хааса» незаметен. Так что, наши креативщики выдавали идеи, пока мы не нашли то, что понравилось Джину Хаасу (владельцу команды. — Прим. «Чемпионата»). Именно поэтому ливрея была изменена. Всё очень просто.

Это немного другой стиль. Чтобы сделать лого «Хааса» более заметным, потребовалось несколько итераций. Было решено, что белый цвет будет выделяться больше и что увеличение размера логотипа тоже должно помочь. Посмотрим, как это всё будет выглядеть по телевизору», — приводит слова Штайнера Autosport.