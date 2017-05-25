Источник: Палмер может лишиться места в «Рено», если слабо выступит в Монако

Место Джолиона Палмера в «Рено» может оказаться под угрозой, если он плохо выступит в Монако. Как сообщает The Judge 13, президент компании «Рено» Карлос Гон желает видеть в команде двух сильных пилотов, и пока этим требованиям соответствует лишь Нико Хюлькенберг. Предполагается, что на 2018 год «Рено» может попытаться заполучить звёздного пилота, и, вероятнее всего, речь идёт о Фернандо Алонсо, у которого в конце текущего сезона истекает срок действия контракта с «Маклареном».

Отметим, что Палмер пока не набрал ни одного очка в текущем сезоне, в то время как Хюлькенберг уже принёс команде 14 очков.