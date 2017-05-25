Хэмилтон: «Мерседесу» нужно выяснить, что пошло не так на второй тренировке

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон находится в недоумении от проблем с темпом на второй тренировке Гран-при Монако, по итогам которой он показал восьмое время.

«На первой тренировке мы выглядели неплохо, но на второй сессии что-то пошло не так. Нам нужно выяснить, что случилось.

Сегодня утром всё было очень хорошо, но во второй половине дня шины по каким-то причинам не работали. Мы должны изучить проблему, чтобы исправить её в субботу. У нас есть два дня для работы над машиной», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.